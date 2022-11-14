Здесь вам не Россия. Бельгия и Хорватия разочаруют на чемпионате мира в Катаре

20 ноября 2022 года стартует долгожданный чемпионат мира по футболу в Катаре. Впервые в истории мундиаль пройдёт не летом. Участники группы F вступят в борьбу 23 ноября. Бельгия, Хорватия, Канада и Марокко разыграют две путёвки в плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Последний шанс «золотого» поколения Бельгии

Сборная Бельгии занимает вторую строчку в рейтинге ФИФА. С прошлого чемпионата мира в России команда Роберто Мартинеса привезла бронзовые медали, проиграв в полуфинале будущим чемпионам — французам. Бельгийцы второй турнир подряд ходят в числе фаворитов, но если не выиграют в Катаре, мечты о золоте придётся отложить.

Дело в том, что «золотое» поколение бельгийской сборной постепенно стареет. Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Тибо Куртуа, Аксель Витсель, Дрис Мертенс преодолели 30-летний рубеж. Ромелу Лукаку, Миши Батшуайи и Торган Азар стоят на пороге. Не у всех есть достойная замена.

Когда звёзды сбавят обороты, уровень сборной ощутимо просядет. Впрочем, пока что букмекеры справедливо отдают им предпочтение. Коэффициент на победу Бельгии в группе F составляет 1.57. Коэффициент на победу на чемпионате мира – 17.0.

Подвиг ЧМ-2018 в России хорватам не повторить

Сборная Хорватии занимает 12-ю строчку в рейтинге ФИФА. Финал чемпионата мира в России стал для хорватов прыжком выше головы. Повторить его будет невероятно сложно, превзойти – практически нереально. Нынешняя Хорватия выглядит слабее себя самой образца 2018 года. При этом подросло толковое молодое поколение. Недавно в Лиге наций даже удалось взять реванш у французов.

Роналду: в «Манчестер Юнайтед» меня предали.

Из «серебряного» состава в Катар едет очень мало футболистов. До сих пор играют важную роль в сборной Лука Модрич, Иван Перишич и Марсело Брозович. Не испортит каши и Деян Ловрен — один из двух представителей РПЛ на чемпионате мира.

Однако эксперты не сильно верят в успех «шашечных». Например, коэффициент на победу сборной Хорватии в своей группе составляет 3.60, что приблизительно равно 27% вероятности. На победу на чемпионате мира коэффициент в букмекерской линии в разы больше – 60.0. Это 1,6% вероятности.

Канада хочет выступить лучше, чем 36 лет назад

Сборная Канады занимает 41-е место в рейтинге ФИФА и явно не входит в число грандов. Для «кленовых листьев» это не дебютное выступление на чемпионатах мира, как многие могли бы подумать. В 1986 году они уже пробивались на мундиаль, чтобы проиграть там во всех трёх матчах в группе всухую.

У канадцев подобралась очень симпатичная компания игроков, из которой можно выделить двоих: Джонатана Дэвида и Альфонсо Дэвиса. Это лидеры и лучшие футболисты. В команде также много представителей американской МЛС, которая в последние годы прогрессирует.

Карпин признался, что его приглашали в сборную Армении.

Однако победа Канады в группе станет сюрпризом – коэффициент составляет 16.0. А вот о победе канадцев на самом чемпионате мира всерьёз никто не задумывается. Коэффициент составляет 500, что приблизительно можно оценить в 0,2% вероятности. Только пять сборных котируются ниже.

От Марокко ждём сюрпризы

Сборная Марокко в рейтинге ФИФА занимает 22-ю строчку. Четыре года назад марокканцы квалифицировались на ЧМ в Россию, но не смогли себя проявить. Поражение в первом же матче со сборной Ирана поставило крест на амбициях африканцев. Марокко — одна из самых загадочных сборных, которая способна удивить. Как приятно, так и не очень.

Самая крепкая линия – это оборона. Именно там играют главные звёзды Ашраф Хакими и Нуссайр Мазрауи. Полузащита у подопечных Валида Реграгуи тоже мощная. В нападении многое было завязано на Юссефе Эн-Несири из «Севильи», который сейчас, увы, в отвратительной форме. На победу марокканцев в группе F коэффициент составляет 12.0. Победа на чемпионате мира оценивается в 215.

Прогнозы и ставки на группу F ЧМ-2022 в Катаре

В группе есть два явных фаворита и два аутсайдера. Однако андердоги могут подловить соперников на ошибке и разжиться очками. В России сборные Бельгии и Хорватии проходили свою группу без потерь, но повторить этот успех вряд ли удастся. Тут и личная встреча в последнем туре, да и за четыре года ни те, ни другие не стали сильнее.

Лэмпард зовёт Хайкина в «Эвертон».

Четыре года назад нашлись сразу три сборные, которым для победы в группе не пришлось набирать более шести очков. В группе F букмекеры не верят в такой исход. На наш взгляд — зря. Фавориты смотрятся не так внушительно. Да и те же марокканцы могут зацепить очки — как с Бельгией, так и с Хорватией.

Сбалансированную и задорную Канаду, финишировавшую выше Мексики, США и Коста-Рики во время отборочного раунда, тоже нельзя списывать со счетов. Сюрпризы в этом квартете наверняка будут.

Ставка: победитель группы F наберёт меньше 6.5 очка за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Сборная Франции назвала последнего игрока, вызванного на ЧМ-2022.

Карпин: договорных матчей в РПЛ нет.

«Краснодар» летом секретно продлил контракт с Матвеем Сафоновым.

Личка: если нет доказательств связи «Оренбурга» с «Зенитом» — закройте рот.

Стала известна реакция «МЮ» на скандальное интервью Роналду.