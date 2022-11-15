Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Торонто».



Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.40.



Действительно равный матч, в котором даже эксперты не берутся отдавать однозначное предпочтение одной из команд. Если основываться на турнирном положении, то можно предположить, что «Торонто» нынче в лучшем состоянии. Отчасти это справедливо, ведь канадский клуб стартовал уверенно и лишь в конце октября позволил себе провести слабый отрезок. Тем не менее сейчас у «Торонто» хватает проблем – команда страдает от неразберихи с вратарями, ведь травмирован Самсонов, а конкуренты не впечатляют.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Подопечные Шелдона Кифа довольно слабо выступают на выезде в нынешнем сезоне – пять поражений в семи встречах и лишь в одном пропустили меньше четырёх шайб. Два матча из трёх последних гости также проиграли по делу, в том числе и «Питтсбургу» (2:4) в минувшую субботу. «Пингвины», в свою очередь, стали постепенно возвращаться к игре уровня старта сезона – после семи поражений подряд команда набирает очки уже три игры кряду.



Стоит отметить, что в норму пришло нападение «Питтсбурга», и в последних трёх матчах оно порадовало болельщиков 12 шайбами. В шикарной форме Евгений Малкин, который набирает очки на протяжении четырёх игр. Клуб из Пенсильвании уверенно играет с «Торонто» и в трёх предыдущих играх дома побеждал. Должен выиграть и на сей раз – на победу хозяев коэффициент 2.40.



Экспресс с коэффициентом 5.17.



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