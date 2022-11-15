Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сочи».
Ставка: победа «Салавата» с форой (-2.5) за 2.25.
«Салават Юлаев» в последних встречах выступает нестабильно. Подопечные Виктора Козлова уступили четыре матча из шести. Отметим, что три поражения настигли хозяев в дополнительное время. Несколько сдали нападающие, которые стали с большим трудом создавать голевые моменты.
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Снизился процент реализации большинства, а игра в численном преимуществе была одним из козырей «Салавата Юлаева». Тем не менее клуб из Уфы остался на второй позиции Востока с 40 очками.
«Сочи» совершенно не помогла замена на тренерском посту. Сергей Светлов постарался изменить тактическую схему и психологию хоккеистов, но результата пока нет. Гости уступили в семи из последних восьми игр. Единственное поражение «Сочи» нанёс ярославскому «Локомотиву» со счётом 4:3. Главный тренер «леопардов» признал, что в плей-офф в текущем сезоне его подопечным попасть будет очень сложно.
«Салават Юлаев», несмотря на спад, гораздо сильнее соперника по всем ключевым показателям. У аутсайдера слишком много проблем, чтобы на равных сопротивляться одному из лидеров Восточной конференции. Отметим, что хозяева выиграли у «Сочи» пять из последних шести домашних матчей, причём в четырёх из них с преимуществом в две и более шайбы. Рекомендуем изучить ставку победа «Салавата Юлаева» с форой (-2.5) за 2.25.
Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка победа «Салавата Юлаева» с сухим счётом за 4.30. В четырёх из шести последних личных матчей подопечные Виктора Козлова выиграли без пропущенных шайб в свои ворота.
Экспресс с коэффициентом 10.0.
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