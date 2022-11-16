«Чикаго» — «Сент-Луис»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз».
Ставка: «Сент-Луис» не проиграет за 1.40.
«Чикаго» сейчас играет, конечно, отвратительно – лишь две победы в девяти последних матчах. И хоть как-то ещё держатся «ястребы» на плаву, не слишком падая вниз, за счёт хорошей победной серии на старте сезона. Но ведь это было уже давно.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Сент-Луис» идёт встречным курсом. Серия из восьми поражений остановлена, и теперь уже есть три победы подряд, причём две из них, что немаловажно, одержаны на выезде, и над кем? Сперва над единоличным лидером «Вегасом», а потом над обладателем Кубка Стэнли.
На данный момент «Чикаго» набирает в среднем одно очко за матч при средней разнице шайб: 2,53–3,07. Дома эти показатели, соответственно, 1,13 очка, 3,00–3,25. То есть слегка домашняя команда, при этом дома пропускающая больше, чем в гостях.
«Сент-Луис» набирает в среднем 0,86 очка за матч при средней разнице шайб: 2,43–3,57. В гостях эти показатели заметно улучшаются за счёт двух последних побед: 1,00 очко, 2,00–3,13. Забивают «блюзмены» на выезде совсем мало, что не мешает им получать результат.
А вот статистика личных встреч со всех сторон выдаёт сплошные ничьи. В том числе и в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Чикаго. Абсолютная ничья – 5-5.
Резюмируем. В непростом и упорно-малорезультативном матче с тоталом, не превышающим 6.5, «Сент-Луис» наберёт в гостях минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 5.78.
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