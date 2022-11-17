ОАЭ — Аргентина: результат товарищеского матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

16 ноября, состоялся товарищеский матч, в рамках которого встретились сборные ОАЭ и Аргентины.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Встреча началась с быстрого гола аргентинской команды, когда на 17-й минуте Хулиан Альварес реализовал свой момент после передачи Лионеля Месси. Спустя восемь минут Анхель Ди Мария после паса Маркоса Акуньи укрепил преимущество своей команды, а на 36-й минуте оформил дубль, ассистировал ему Алексис Мак Аллистер. На 44-й минуте забил уже Лионель Месси с передачи Ди Марии, доведя счёт до разгромного. На 60-й минуте Хоакин Корреа после точного паса Родриго Де Пауля установил итоговый счёт этого матча — 5:0 в пользу Аргентины.
Свой следующий матч Аргентина проведёт уже в рамках чемпионата мира. 22-го числа подопечные Лионеля Скалони встретятся со сборной Саудовской Аравии.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
Захарян получит армянский паспорт, это упростит переход в «Челси».
Бутылка пива в Катаре будет стоить 850 рублей.
Роналду не сыграет с Нигерией из-за гастрита.
- 17 ноября 2022
-
06:00
-
05:00
- 16 ноября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 15 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00