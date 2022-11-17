«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.64.
«Автомобилист» и «Магнитка» почти синхронно вошли и вышли из игрового кризиса. «Автомобилист» – пораньше, и выходил он подольше. «Магнитка» – попозже и справилась быстрее. Но теперь худшее позади, обе команды на ходу, обе играют в кайф, а не мучаются, как некоторые. Кстати, в этом сезоне они уже встречались в Магнитогорске в конце октября, как раз тогда, когда «Автомобилист» уже вовсю вошёл в кризис, а «Магнитка» только собиралась, и тогда хозяева выиграли всухую 3:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Добавим сюда тот факт, что «Автомобилист» дома играет лучше, чем на выезде, набирая 84,4 процента домашних очков, тогда как на выезде – только 53,6 процента. «Магнитка» на выезде набирает побольше – 60,7 процента очков, но всё равно имеет тягу к родным стенам.
Но все точки над «i» расставляет статистика личных встреч, где у «Магнитки» за последние шесть лет набралось двукратное преимущество по количеству побед. Конечно, свою лепту внесли матчи плей-офф, где соперники встречаются достаточно регулярно. Но наиболее красноречивый показатель, конечно же, последние 10 междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Екатеринбурге. Тут у «Магнитки» ещё более весомое преимущество: семь побед против трёх «Автомобилиста».
Вывод: опыт не пропьёшь и не купишь, а его у «Магнитки» сильно больше. Поэтому прогнозирую упорный и не шибко голевой матч (почему-то много междусобойчиков выходят малорезультативными), с тоталом, не превышающим 7.5. По итогам матча «Магнитка» возьмёт два очка, причём совершенно всё равно, сделает она это в основное время или в серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
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