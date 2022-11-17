«Динамо» Мн — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 17 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Минск) – «Сибирь».



Ставка: «Сибирь» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.99.



«Смотрим, как «Динамо» играет дома, а «Сибирь» на выезде. «Зубры» занимают на Западе шестое место с 51,6 процента набранных очков, или 1,03 очка в среднем за матч. Дома они играют чуть лучше, набирая 67,9 процента очков, или 1,36 очка в среднем за матч. Такая типичная домашняя команда.



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В свою очередь, «Сибирь» идет на Востоке пятой с 57,8 процента набранных очков, или 1,16 очка в среднем за матч. Но на выезде этот показатель снижается до 47,1 процента, или 0,94 очка в среднем за матч.



Иными словами, имеем встречу двух домашних команд, в которой хозяева априори должны иметь преимущество. А вот статистика личных встреч нам говорит, что «Сибирь» играет посильнее и за последние 15 лет небольшого преимущества по количеству побед добилась. Такая же картина и в Минске, где в 10 последних междусобойчиках, проведённых в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, новосибирцы выиграли шесть раз.



Резюмирую: хоть «зубры» и пропустили в двух последних матчах 15 шайб, но матчи эти были на выезде, а дома будет всё по-другому. Получим мы достаточно упорный и «низовой» поединок с тоталом, не превышающим 6.5, по итогам которого «Сибирь» наберёт в гостях минимум одно очко. То есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.61.



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