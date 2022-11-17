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«Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

«Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.98.

«В последнее время «Вашингтон» совсем разучился играть, особенно на выезде. И если в среднем по сезону он набирает 44,4 процента очков (0,89 очка в среднем за матч), но на выезде этот уровень падает ниже плинтуса: 27,8 процента, или 0,56 очка в среднем за матч. С такой статистикой на выездные матчи надо ездить с белым флагом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Сент-Луиса» сезонные показатели даже хуже, чем у «Вашингтона» — всего-то 42,9 процента набранных очков (0,86 очка в среднем за матч). Но не будем забывать из какой ж… то есть ямы вылезли «блюзмены». Вылезли и пошли-пошли и уже вовсю чпокают соперников с самых вершин турнирной таблицы, причем в основном на выезде.

Статистика личных встреч со всех сторон дает приблизительное равенство с минимальным преимуществом «Вашингтона». В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Сент-Луисе, «капиталисты» победили шесть раз.

Ну и, наконец, последний пункт, который весьма важен: «Вашингтон» играет спокойно и через сутки. Для «Сент-Луиса» это будет второй матч за календарные сутки, на который придется мчаться из Чикаго.

Вывод: достаточно средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 5,5. По итогам этого матча «Вашингтон», умотая и без того измученных «блюзменов», наберет минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

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