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Бельгия — Египет: когда товарищеский матч, во сколько начало, где смотреть

Бельгия — Египет: когда товарищеский матч, во сколько начало, где смотреть
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18 ноября в товарищеском матче сыграют сборные Бельгии и Египта. Начало игры – в 18:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры не сомневаются в успехе бельгийцев. На победу команды Роберто Мартинеса можно поставить с коэффициентом 1.32, тогда как победа египетской команды оценивается аналитиками в 10.5. Ничья доступна за 5.10.

Букмекеры не уверены, что матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.90, на тотал больше 2.5 мяча – также за 1.90. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

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