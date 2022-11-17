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Таджикистан — Россия: как сыграли, результат матча, кто победил

Таджикистан — Россия: как сыграли, результат матча, кто победил
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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче со счётом 0:0. Встреча состоялась в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе».

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Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свой дебютный матч провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов и Александр Солдатенков.

В следующей встрече подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте со сборной Узбекистана. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.

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