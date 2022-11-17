Таджикистан — Россия: как сыграли, результат матча, кто победил

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче со счётом 0:0. Встреча состоялась в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свой дебютный матч провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов и Александр Солдатенков.
В следующей встрече подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте со сборной Узбекистана. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.
Рабочие экспрессы на сегодня.
Александр Мостовой: фильм про Карпина не смотрел и не буду.
Песьяков получил травму в матче с Таджикистаном.
Пиняев побил рекорд Акинфеева в сборной России.
- 17 ноября 2022
-
20:30
-
20:03
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 16 ноября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30