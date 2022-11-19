Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Куньлунь» от Германа Титова

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» – «Куньлунь».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 1.81.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Неожиданно это не только один из самых непредсказуемых матчей дня, но и один из самых интригующих. «Динамо» будет выпрыгивать из коньков, чтобы прервать пятиматчевую серию поражений. Но «Локомотив» позавчера уже выпрыгивал – что не помешало «Куньлуню» перетерпеть и выиграть в Ярославле по буллитам.

У «Динамо» восемь заброшенных шайб в последних пяти встречах. Но на эту игру брал бы серьёзный тотал – больше 5.5 шайбы. У Кудашова прямолинейная атака, которая буксует против грамотно защищающихся команд.

Но «Куньлунь» не будет отсиживаться в окопах, оба соперника смогут немало забить. Поставил бы на победу хозяев, но только потому, что они посвежее. Победа «Динамо» с форой (-2)».

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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