Турция — Чехия: прогноз на товарищеский матч 19 ноября

Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч Турция – Чехия.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.14.
Обе сборные уже сыграли по одному товарищескому матчу и выиграли. Причём сделали это уверенно, но если чехи без труда разгромили Фарерские острова, то турки довольствовались минимальной победой над крепкими шотландцами.
Сборная Чехии едет в гости к туркам в статусе хоть и не явного, но андердога. Тренер чехов позволяет себе куда больше экспериментов с составом и вряд ли будет с первых минут выпускать основу. Штефан Кунц, наоборот, старается подарить зрелище и победу местным болельщикам, выпускает любимцев публики и настраивает свою команду на яркий атакующий футбол.
Букмекеры снова совершенно зря не верят в результативный матч. Турки дома играют «от ножа», часто забывают про оборону. Если с Шотландией такой номер не прошёл безболезненно, то чехи тем более могут наказать хозяев. Но и сами не уйдут без пропущенного мяча, это им не футбольных карликов громить. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.14.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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