Представляем вашему вниманию прогноз на матч Каспер Рууд — Андрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва со счётом 2:1 по сетам за 3.98.

Вечером субботы в Турине нас будет ждать весьма занимательный полуфинал, в котором участвуют теннисисты, которых не очень ожидали увидеть на этой стадии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Седьмая ракетка мира Рууд провалил концовку сезона, и были большие сомнения, что он может собраться на решающий турнир. Но норвежец за счёт побед над пятой и восьмой ракеткой мира смог пробиться в полуфинал уже после двух игровых дней. Матч с Надалем, который к тому моменту потерял шансы на плей-офф, превратился в выставочный.

Рублёв котировался ниже, чем остальные три соперника по «группе смерти». В итоге лишь матч с Джоковичем оказался провальным. А вот выход в полуфинал пришлось выцарапывать. Победа над Медведевым вышла драматичной – с решающим тай-брейком в третьем сете. А вечером пятницы пришлось спасать матч с Циципасом после проигранного первого гейма.

При сравнении Рууда и Рублёва в пользу россиянина говорят статистика личных встреч, форма во второй половине сезона и характер, который он проявляет на этом турнире в неудачно складывающихся матчах. Главный козырь норвежца – календарь. Мало того что он имел в два раза больше времени на отдых, так ещё и последний матч у Рууда не нёс турнирной значимости, тогда как Рублёв потратил силы, чтобы вырвать путёвку в полуфинал.

Таким образом, делаем вывод, что матч двух достойных соперников, как и год назад на этом же стадионе, затянется. Но на этот раз Рублёв возьмёт верх. Всё-таки в финале достоин сыграть теннисист, выбравшийся из настолько тяжёлой группы. Поставить на победу россиянина в трёх сетах можно с коэффициентом 3.98.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Рублёв станет первой ракеткой России, если победит Рууда.

Джокович стал первым финалистом Итогового турнира АТР.

Камельзон считает, что Рублёв обыграет Рууда в полуфинале Итогового турнира АТР.

Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.