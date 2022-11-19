Представляем вашему вниманию прогноз на матч Каспер Рууд — Андрей Рублёв.
Ставка: победа Рублёва со счётом 2:1 по сетам за 3.98.
Вечером субботы в Турине нас будет ждать весьма занимательный полуфинал, в котором участвуют теннисисты, которых не очень ожидали увидеть на этой стадии.
Седьмая ракетка мира Рууд провалил концовку сезона, и были большие сомнения, что он может собраться на решающий турнир. Но норвежец за счёт побед над пятой и восьмой ракеткой мира смог пробиться в полуфинал уже после двух игровых дней. Матч с Надалем, который к тому моменту потерял шансы на плей-офф, превратился в выставочный.
Рублёв котировался ниже, чем остальные три соперника по «группе смерти». В итоге лишь матч с Джоковичем оказался провальным. А вот выход в полуфинал пришлось выцарапывать. Победа над Медведевым вышла драматичной – с решающим тай-брейком в третьем сете. А вечером пятницы пришлось спасать матч с Циципасом после проигранного первого гейма.
При сравнении Рууда и Рублёва в пользу россиянина говорят статистика личных встреч, форма во второй половине сезона и характер, который он проявляет на этом турнире в неудачно складывающихся матчах. Главный козырь норвежца – календарь. Мало того что он имел в два раза больше времени на отдых, так ещё и последний матч у Рууда не нёс турнирной значимости, тогда как Рублёв потратил силы, чтобы вырвать путёвку в полуфинал.
Таким образом, делаем вывод, что матч двух достойных соперников, как и год назад на этом же стадионе, затянется. Но на этот раз Рублёв возьмёт верх. Всё-таки в финале достоин сыграть теннисист, выбравшийся из настолько тяжёлой группы. Поставить на победу россиянина в трёх сетах можно с коэффициентом 3.98.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Рублёв станет первой ракеткой России, если победит Рууда.
Джокович стал первым финалистом Итогового турнира АТР.
Камельзон считает, что Рублёв обыграет Рууда в полуфинале Итогового турнира АТР.
Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.
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