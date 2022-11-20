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Эксперты назвали шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Горди Хоу

Эксперты назвали шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Горди Хоу
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20 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.12, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.00. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

На счету Овечкина 789 заброшенных шайб в 1293 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 12 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Аналитики оценили шансы Александра стать ещё ближе к рекорду. Сделать ставку на гол Овечкина в матче «Вашингтон» — «Колорадо» можно за 1.80.

Эксперты назвали вероятность Ови сократить отставание до 10 шайб от Горди Хоу. Поставить на индивидуальный тотал Овечкина больше 1.5 шайбы можно с коэффициентом 2.55.

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