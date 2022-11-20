Эксперты оценили шансы Нидерландов обыграть Сенегал на ЧМ-2022 по футболу

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Сенегал — Нидерланды. Начало запланировано на 19:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех Сенегала оценивается в 6.60. На ничью дают коэффициент 3.92.

Букмекеры считают, что матч Сенегал – Нидерланды не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.20.

Аналитики оценили вероятность Нидерландов забить гол, но не выиграть в матче с Сенегалом коэффициентом 3.40.

Также букмекеры предлагают сделать ставку на то, что в матче Сенегал – Нидерланды судья посмотрит VAR более одного раза, с коэффициентом 6.00.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Бердыев едет спасать «Сочи».

Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия с коэффициентом 3.20.

Бензема пропустит чемпионат мира.

Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.

Тренер сборной Катара прокомментировал слухи о договорном матче.