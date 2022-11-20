Эксперты оценили шансы Нидерландов обыграть Сенегал на ЧМ-2022 по футболу

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Сенегал — Нидерланды. Начало запланировано на 19:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех Сенегала оценивается в 6.60. На ничью дают коэффициент 3.92.
Букмекеры считают, что матч Сенегал – Нидерланды не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.20.
Аналитики оценили вероятность Нидерландов забить гол, но не выиграть в матче с Сенегалом коэффициентом 3.40.
Также букмекеры предлагают сделать ставку на то, что в матче Сенегал – Нидерланды судья посмотрит VAR более одного раза, с коэффициентом 6.00.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия с коэффициентом 3.20.
Бензема пропустит чемпионат мира.
Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.
Тренер сборной Катара прокомментировал слухи о договорном матче.
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