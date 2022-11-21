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Сенегал — Нидерланды: время начала матча ЧМ-2022, какой телеканал покажет прямой эфир

Сенегал — Нидерланды: время начала матча ЧМ-2022, какой телеканал покажет прямой эфир
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21 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Сенегала и Нидерландов. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу голландцев можно с коэффициентом 1.63. Шансы сенегальцев оценили коэффициентом 6.40, а ничья идёт за 3.90.

Букмекеры считают, что матч Сенегал — Нидерланды не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.18, а ТМ 2.5 идёт за 1.73.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.17. Гол Нидерландов оценивают в 1.18, а на то, что отличится сборная Сенегала, можно поставить за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 11.01.

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