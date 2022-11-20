Прогноз на матч Сенегал — Нидерланды чемпионата мира по футболу в Катаре

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата мира по футболу — 2022 Сенегал — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов и тотал больше 2.5 мяча за 2.90.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Луи ван Гал выжал максимум из возрастного состава сборной Нидерландов на ЧМ-2014 в Бразилии, завоевав бронзовые медали. Период смены поколений дался непросто целой плеяде тренеров. Сборная провалилась в квалификации ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.

После провала оранжевых на ЧЕ-2020 Луи ван Гал вернулся на тренерский мостик. Под его началом сборная Нидерландов успешно квалифицировалась на ЧМ-2022 в Катаре, заняв первое место в группе G. По итогам мундиаля он покинет пост главного тренера, но определённо рассчитывает добиться значимого результата.

Сенегал убедительно выступил в отборе. Садио Мане и компания выиграли группу H, набрав 16 очков — в два раза больше от ближайшего преследователя. В третьем раунде квалификации подопечные Алиу Сиссе в серии послематчевых пенальти сломили сопротивление Египта, подтвердив статус сильнейшей сборной африканского континента.

Обе сборные подходят к личной встрече без ключевых игроков атаки, но если у сборной Нидерландов качество скамейки запасных позволяет компенсировать кадровый потенциал, то для Сенегала потеря Садио Мане существенна. Вряд ли Исмаила Сарр сможет столь же эффективно решить судьбу момента.

Рекомендуем ставку на победу Нидерландов через тотал больше 2.5 мяча за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.

Лукаку пропустит матчи группового этапа с Канадой и Марокко.

Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.

Канчельскис: мировому футболу начхать на отсутствие России.