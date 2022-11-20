Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата мира в Катаре Англия — Иран.
Ставка: Иран не проиграет за 2.85.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Сборная Англии сейчас один из самых критикуемых европейских грандов. Провальное выступление в Лиге наций, где англичане закончили группу без единой победы, заставило многих усомниться в идеях Саутгейта. Игровой кризис англичан вряд ли рассосался сам по себе во время тренировочного процесса, и ждать былой прыти от «трёх львов» не стоит.
Иран едва не преподнёс сюрприз четыре года назад в России, попав в куда более сложную группу. У гостей хватает высококлассных игроков, есть опытный тренер, который смог их собрать воедино. Вокруг сборной Ирана сейчас неблагоприятный политический фон. Непонятно, как поведут себя футболисты, особенно те, у кого есть вопросы к правительству страны.
Сборная Ирана уверенно выиграла свою отборочную группу на ЧМ, оставив позади, в том числе и Южную Корею. Осенние товарищеские матчи иранцы тоже провели мощно. Команда Карлуша Кейруша играет грамотно, умеет хорошо защищаться. Именно это может стать главной неприятностью для англичан, которые в атаке играют сейчас очень прямолинейно.
Уже в первом матче англичан может ждать очень неприятный сюрприз, но для этого иранцам придётся постараться. Предлагаем поставить на непроигрыш сборной Ирана с коэффициентом 2.90.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.
Канчельскис: мировому футболу начхать на отсутствие России.
Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.
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