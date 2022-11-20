Эксперты назвали шансы Гарри Кейна выйти в стартовом составе на матч с Ираном

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Англия — Иран. Начало запланировано на 16:00 мск.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Победа иранцев оценивается в 12.1. На ничью дают коэффициент 5.10.

Букмекеры считают, что игра 1-го тура чемпионата мира Англия — Иран не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.

Эксперты уверены, что в первом матче – с Ираном – в стартовом составе английской сборной в нападении сыграет Гарри Кейн. Это событие они оценили коэффициентом 1.05.

Если в дебютном матче ЧМ-2022 за Англию выйдет с первых минут Маркус Рашфорд – сыграет коэффициент 3.74. Не верят букмекеры в появление в стартовом составе Каллума Уилсона, предлагая сделать на него ставку за 15.0.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Карим Бензема из-за травмы пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.

Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.

Прогноз Валерия Карпина на победителя ЧМ-2022.