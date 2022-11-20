Сенегал — Нидерланды: когда начало матча, где смотреть онлайн, коэффициенты

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Сенегал — Нидерланды. Начало запланировано на 19:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех Сенегала оценивается в 6.60. На ничью дают коэффициент 3.92.

Букмекеры считают, что матч Сенегал – Нидерланды не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.20.

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