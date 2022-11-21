Сенегал — Нидерланды: прогноз Дениса Казанского на матч группы А ЧМ-2022

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Сенегал — Нидерланды.
Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 2.12.
«Сенегал – Нидерланды – мне кажется, что это матч с односторонним движением.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сборная Сенегала по-своему достаточно любопытная. А вот Нидерланды приехали в Катар за победой, потому что состав у них крутой, в атаке у них всё хорошо. Команда не проигрывает уже 15 матчей, они в полном порядке, они летят.
Мне кажется, что матч с Сенегалом станет для них лёгкой прогулкой. Ставлю на победу сборной Нидерландов с форой (-1)», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
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