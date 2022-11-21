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Англия — Иран: прогноз Эдуарда Мора на встречу группового турнира ЧМ-2022

Англия — Иран: прогноз Эдуарда Мора на встречу группового турнира ЧМ-2022
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Англия – Иран.

Ставка: победа Англии всухую за 1.79.

«1-й тур чемпионата мира в группе В. Здесь нужно отталкиваться от того, как будет играть сборная Англии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если говорить про команду Ирана, то две главные звезды играют в линии атаки. Это Тареми из «Порту» и Азмун из «Байера» (правда, играет немного).

У Англии топовый состав. Особенно в линии нападения сплошь звёзды: Стерлинг, Кейн, Фоден. Тем не менее на крупных турнирах Англия играет от обороны, небольшими силами атакует. Самое главное – сыграть «на ноль».

Думаю, что англичане одержат победу, но разгрома я не жду», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.91.

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Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 3.26.

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