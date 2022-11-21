Сенегал — Нидерланды: прогноз Константина Генича на игру группы А ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Сенегал – Нидерланды в 1-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: ТМ 9.5 замены за 1.80.



«На стадионе «Аль Тумама» в Дохе пройдет матч Сенегал – Нидерланды. И понятно, что голландцы являются явными фаворитами. Тут еще неприятная новость из стана сенегальцев — отсутствие Садио Мане. Шаманы не помогли: Мане не сыграет на чемпионате мира. Но всё-таки Сенегал — победитель Кубка Африки. И мы помним, как сенегальцы пробивались на чемпионат мира. Были очень непростые матчи с Египтом, было мало забитых мячей.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Я посмотрел специально, что было в тех матчах с точки зрения управления игрой со стороны Алиу Сиссе, главного тренера команды. Обратил внимание, что даже при наличии пяти замен в решающих матчах он не прибегает к большому числу перестановок. Понятно, что скамейка у голландцев пообширнее, помощнее, более многофункциональная. Здесь, скорее всего, ван Гал свои пять замен использует. Что касается Сенегала, то я не уверен.



С точки зрения прогноза матч очень сложный. Скорее всего, будет «низ». Голландцы играют в три центральных защитника. У них хорошая группа атаки. Как мы помним, они дважды обыграли сборную Бельгии в Лиге наций. Но это первый матч. Здесь надо постараться свести риск к минимуму. Мне кажется, Сиссе это прекрасно понимает.



Если копаться в ставках на эту встречу, сложно найти что-то суперубойное и однозначное. Я попробую похулиганить в 1-м туре. Отталкиваясь от своего анализа, возьму ставку меньше 9.5 замены. Может быть, один тренер использует все замены, а другой — нет», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 9.91.



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