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Сенегал — Нидерланды: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура группы А ЧМ-2022

Сенегал — Нидерланды: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура группы А ЧМ-2022
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Сенегал — Нидерланды.

Ставка: ничья за 3.92.

«Сенегал занимает 18-е место в рейтинге ФИФА, а голландцы на восьмом. Всё не так однозначно, поэтому я бы не отдавал пальму первенства Нидерландам. Хотя бы вспомним, как Сенегал бился с Египтом Салаха и прошёл на чемпионат мира. Кстати, на мундиале в России сенегальцы были и не прошли в плей-офф. Тогда впервые в истории мирового футбола у них были одинаковые показатели с Японией, но дальше прошли азиаты из-за лучшего показателя фэйр-плей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тогда не повезло сенегальцам, а сейчас может не повезти с тем, что травма у Садио Мане. Не знаю, будет ли он играть, но вроде к первому матчу он восстановиться не успеет. Вообще у Сенегала много игроков из АПЛ. Например, Кулибали и Менди из «Челси». В 2021 году Сенегал выиграл Кубок Африки.

В сборной Нидерландов, конечно, нет Роббена, Снайдера и ван Перси. Но возглавляет её Луи ван Гал. Это последний его крупный турнир. Он готов довести команду до определённых высот. В 2014 году голландцы стали третьими на чемпионате мира, в 2018-м вообще не попали на турнир. Теперь они хотят взять своё. Однако новое поколение уже не такое мощное. В отборе голландцы опередили Турцию и Норвегию с Холандом в составе.

Голландцев могут подвести вратари, а в других линиях де Йонг, Депай, ван Дейк. Если они прыгнут выше головы, тогда у голландцев неплохие шансы. Думаю, что обе команды должны выходить из группы, но важно занять первое место, иначе есть вероятность попасть на команду Англии в плей-офф. Мне кажется, команды будут стараться не оступиться, а игру ожидаю равную», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 9.91.

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