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Сенегал — Нидерланды: прогноз на матч ЧМ-2022 от Goal.com

Сенегал — Нидерланды: прогноз на матч ЧМ-2022 от Goal.com
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Эксперты зарубежного ресурса Goal.com сделали прогноз на матч чемпионата мира по футболу Сенегал —… Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов в первом тайме и матче за 2.38.

Нидерланды — главные фавориты группы А. Их соперники — Сенегал, Катар и Эквадор.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Луи ван Гал собрал сильный состав с россыпью звёзд. Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг и Мемфис Депай попали в окончательную заявку оранжевых.

Но Сенегал — их соперник по первому матчу — не будет мальчиками для битья. К сожалению для африканцев, они потеряли из-за травмы главную звезду, Садио Мане, но с такими игроками, как Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Идрисса Гуйе и Исмаила Сарр, у них есть шанс преподнести сюрприз.

Ожидаем, что Нидерланды будут доминировать в этом матче, поэтому ставка на их победу в первом тайме и матче за 2.38 выглядит привлекательно.

Экспресс с коэффициентом 9.91.

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