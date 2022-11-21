Сенегал — Нидерланды: прогноз на матч ЧМ-2022 от Goal.com

Эксперты зарубежного ресурса Goal.com сделали прогноз на матч чемпионата мира по футболу Сенегал —… Нидерланды.
Ставка: победа Нидерландов в первом тайме и матче за 2.38.
Нидерланды — главные фавориты группы А. Их соперники — Сенегал, Катар и Эквадор.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Луи ван Гал собрал сильный состав с россыпью звёзд. Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг и Мемфис Депай попали в окончательную заявку оранжевых.
Но Сенегал — их соперник по первому матчу — не будет мальчиками для битья. К сожалению для африканцев, они потеряли из-за травмы главную звезду, Садио Мане, но с такими игроками, как Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Идрисса Гуйе и Исмаила Сарр, у них есть шанс преподнести сюрприз.
Ожидаем, что Нидерланды будут доминировать в этом матче, поэтому ставка на их победу в первом тайме и матче за 2.38 выглядит привлекательно.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
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