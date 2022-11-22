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Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2022

Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2022
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия.

Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 1.95.

«Начинается чемпионат мира, долгожданный праздник. Посмотрим, насколько реально это будет праздником, потому что в крайне трудных условиях готовились сборные и опыта подготовки к зимнему чемпионату нет ни у кого. Наверное, это даже интереснее, потому что все в равных и непонятных условиях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аргентина начинает турнир матчем со сборной Саудовской Аравии. Саудовская Аравия не относится к сборным, которые ставят большие задачи, тогда как Аргентина, по мнению многих, один из главных фаворитов.

Думаю, что для Аргентины главное — уверенно начать и сразу показать свою силу. Вижу хорошую ставку на победу Аргентины с форой (-2). Она постарается в первом же матче показать тот футбол, который должен привести её к победе на турнире», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 12.59.

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