Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия.
Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 1.95.
«Начинается чемпионат мира, долгожданный праздник. Посмотрим, насколько реально это будет праздником, потому что в крайне трудных условиях готовились сборные и опыта подготовки к зимнему чемпионату нет ни у кого. Наверное, это даже интереснее, потому что все в равных и непонятных условиях.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аргентина начинает турнир матчем со сборной Саудовской Аравии. Саудовская Аравия не относится к сборным, которые ставят большие задачи, тогда как Аргентина, по мнению многих, один из главных фаворитов.
Думаю, что для Аргентины главное — уверенно начать и сразу показать свою силу. Вижу хорошую ставку на победу Аргентины с форой (-2). Она постарается в первом же матче показать тот футбол, который должен привести её к победе на турнире», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.
Роналду назвал фаворитов ЧМ-2022. В списке нет Португалии.
Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.
Месси: чемпиону мира необязательно быть фаворитом.
Доменек: мне было скучно во время чемпионата мира в России.
- 22 ноября 2022
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