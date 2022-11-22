Месси разгоняется. Сборная Аргентины стартует на ЧМ-2022 по футболу

22 ноября состоится матч группового этапа чемпионата мира Аргентина — Саудовская Аравия. Начало игры – в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение аргентинцам. Поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.17. Успех сборной Саудовской Аравии оценивается аналитиками в 20.5. Ничья доступна за 7.60.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия 22 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.30, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.67. На гол Аргентины дают коэффициент 1.03. Если забьёт Саудовская Аравия, сыграет коэффициент 2.67. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.82.

Анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Аргентина — Саудовская Аравия (22.11.2022)

Чемпионат мира для Аргентины начнётся непростым матчем с географическим соседом хозяев чемпионата. Противостоять Лионелю Месси и компании будет сборная Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит над стадионом «Лусаил Айконик» в 13:00 по мск.

Четыре года назад на чемпионате мира в России Аргентина вышла в 1/8 финала, где со счётом 3:4 уступила будущим чемпионам – сборной Франции. Тренерский пост покинул Хорхе Сампаоли, а команду возглавил ассистент – Лионель Скалони. Сначала казалось, что это будет временная должность, но вскоре молодой тренер возглавил сборную на постоянной основе.

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И это принесло успех. За четыре года Скалони провёл у руля сборной ровно 50 матчей и одержал в них 34 победы при 12 ничейных результатах и всего четырёх поражениях. Аргентина под руководством Скалони впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, обыграв в финале Бразилию (1:0).

Также Аргентина одержала победу в первой Финалиссиме, оказавшись сильнее сборной Италии – 3:0. К слову, беспроигрышная серия сборной составляет 36 матчей. Рекорд принадлежит итальянцам, и до его повторения остался один матч.

Аргентина без проблем отобралась на чемпионат мира, получив путёвку в Катар за четыре матча до конца квалификации после нулевой ничьей во встрече с Бразилией. Аргентинцы заняли второе место в зоне КОНМЕБОЛ, не проиграв ни в одном из матчей. Однако опередить бразильцев не удалось.

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Летом и осенью 2022 года Аргентина приняла участие в четырёх товарищеских матчах. Были одержаны победы во встречах с Эстонией (5:0), Гондурасом (3:0), Ямайкой (3:0) и ОАЭ (5:0). Последний матч был ценен тем, что был сыгран 16 ноября на поле соперника в Абу-Даби. Помимо адаптации к ближневосточному футболу, сборная привыкала и к местному климату.

Безоговорочным лидером Аргентины является Лионель Месси. В 2022 году он забил 11 из 26 голов сборной. Также очень важен для команды Анхель Ди Мария. Именно он забил победный мяч в ворота Бразилии в финале Копа Америка, а в последних восьми матчах за Аргентину полузащитник «Ювентуса» забил шесть мячей.

Стоит отметить, что у Аргентины нет серьёзных потерь перед мундиалем. Из игроков основной обоймы на турнир не поедет только травмированный полузащитник Джовани Ло Чельсо. Были новости, что Месси после матча тренировался индивидуально, но после стало известно, что с ним всё в порядке.

Сборная Саудовской Аравии – одна из двух команд на мундиале (помимо Катара), состав которой представлен исключительно игроками из национального чемпионата. Костяк составляют игроки футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда – действующего победителя азиатской Лиги чемпионов.

Отбор на чемпионат мира Саудовская Аравия завершила на первом месте в группе B третьего квалификационного раунда, опередив сборные Японии, Австралии, Омана, Китая и Вьетнама. По количеству набранных очков Саудовскую Аравию в азиатском отборе опередил лишь победивший в параллельной группе Иран.

Сборная успела провести семь товарищеских матчей – с Северной Македонией (1:0), Албанией (1:1), Гондурасом (0:0), Исландией (1:0), Панамой (1:1) и Хорватией (0:1). При этом стоит учесть, что часть из этих команд не могли рассчитывать на многих игроков основного состава из-за их занятости в своих клубах.

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При подготовке к чемпионату мира Саудовская Аравия сыграла в 10 товарищеских матчах, в которых забила всего четыре мяча. Плачевное положение дел в атаке усугублено неучастием в чемпионате мира лучшего бомбардира команды – нападающего Фахада Аль-Муваллада, у которого проблемы с допингом.

Размашистая атака Аргентины наткнётся на хорошо организованную оборону саудовцев. Прогнозируем, что сдержать Месси, Ди Марию и компанию подопечным Эрве Ренара не удастся, но ждать очередного разгрома в исполнении «альбиселесте» будет сложно. Поставить на победу аргентинцев и тотал меньше 2.5 мяча можно с коэффициентом 3.10.

Прогноз и ставка на товарищеский матч Аргентина — Саудовская Аравия 22 ноября 2022 года

Беспроигрышная серия Аргентины длиной в 36 матчей впечатляет. Осталась одна игра до повторения рекорда Италии. Недавний матч с ОАЭ позволил аргентинцам столкнуться с похожими погодными условиями. Саудовская Аравия редко забивает и пропускает, но в матче с Аргентиной защита испытает шок. Пусть и не такой большой, как географические соседи несколько дней назад.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 2.5 мяча за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 7.13.

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Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия с коэффициентом 3.20.

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