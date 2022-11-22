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Аргентина — Саудовская Аравия: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022

Аргентина — Саудовская Аравия: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Саудовская Аравия.

Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 1.93.

«Сборная Аргентины считается одним из фаворитов предстоящего турнира и однозначно будет бороться за титул, находясь на данный момент в прекрасном расположении духа и кондициях. Команда прибыла в Катар в боевом составе, имеет в наличии превосходную линию атаки и полузащиты и опасна для всех, без исключения, оппонентов. «Альбиселесте» в последних 10 встречах лишь дважды сыграли вничью, выиграв остальные, и практически эталонно выглядят по всем параметрам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Саудовской Аравии предстоит столкнуться уже в первом матче чемпионата мира с крайне сложным оппонентом, которому сборная уступает по всем статьям. Да, команда смогла выиграть свою группу отбора на мундиаль, обойдя Японию и Австралию, но попала в очень серьёзную компанию в квартете и вряд ли сможет составить там равную конкуренцию.

На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно. Аргентина находится в превосходной форме, игроки сборной сейчас на пике кондиций и будут доказывать это на поле с самого 1-го тура. Саудовская Аравия неплохо смотрелась на фоне равных соперников, но конкурировать с таким оппонентом вряд ли сможет. Я считаю, что номинальные хозяева матча без труда расправятся с противником и добудут очень уверенную победу», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.59.

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