Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата мира в Катаре

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия.
Ставка: Аргентина забьёт в обоих таймах за 1.78.
«Конечно, уровень команд не сопоставим. У аргентинцев не такая сильная полузащита или оборона, но в линии атаки играют одни звёзды первой величины во главе с Месси. Для Лионеля это последний чемпионат мира, конечно, он постарается себя максимально проявить.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Это первая игра. Понятно, что силы нужно распределить на весь турнир. Думаю, что аргентинцы хотят не только выйти из группы, но и выиграть чемпионат.
Фавориту очень важно будет забить гол уже в первом тайме, чтобы дальше можно было играть спокойно. Думаю, что и во втором тайме, уже ведя в счёте, аргентинцы смогут использовать один из своих моментов, так как мастерство позволяет.
Не берусь сказать, что будет одержана сухая победа. Поэтому поставлю на то, что Аргентина забьёт в обоих таймах», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.59.
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