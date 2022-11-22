Егор Титов дал прогноз на матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Саудовская Аравия

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Аргентины с форой (-3) за 3.20.
Аргентина, один из фаворитов чемпионата мира, стартует матчем с Саудовской Аравией. Не знаю, какие тут могут быть варианты, кроме уверенной победы Месси и Ко. Для Лео последний шанс взять титул, и он отдаст все силы. Наконец-то и вся команда готова к этому, судя по тому, что она показывала в отборе, на Копа Америка и в последнее время в целом.
Да, Саудовская Аравия редко пропускает помногу. Я посмотрел статистику — 1-2 мяча максимум, сами при этом тоже мало забивают, достаточно закрытая команда. Но здесь класс Аргентины должен решать. Однозначно. Недостатка в мотивации тоже быть не должно. Все игроки понимают важность каждой встречи. Нужно максимально уверенно начать.
Очень сбалансированную команду привезли аргентинцы: есть надёжный вратарь, оборона качественная, центр поля очень работоспособный, про атакующую группу говорить и не приходится, там только звёзды.
Поставлю на победу Аргентины с форой (-3). Все помним, как Россия справилась с Саудовской Аравией четыре года назад. Думаю, аргентинцам по силам выиграть очень крупно.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.
Роналду назвал фаворитов ЧМ-2022. В списке нет Португалии.
Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.
Месси: чемпиону мира необязательно быть фаворитом.
Доменек: мне было скучно во время чемпионата мира в России.
- 22 ноября 2022
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