«Зенит» — «Црвена Звезда»: результат товарищеского матча, как сыграли, какой счёт

В товарищеском матче «Зенит» встречался с сербской «Црвеной Звездой». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Црвены Звезды» Ибраим Мустафа. На 61-й минуте арбитр назначил в ворота сербской команды пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. Через шесть минут хавбек Александр Ерохин вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте итоговый счёт установил полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.
Экспресс с коэффициентом 6.40.
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