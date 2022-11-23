Бельгия — Канада: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Бельгия — Канада.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.45.



«Сборная Бельгии осенью не так впечатляла своими результатами, как принято от неё ожидать, но в любом случае считается одним из фаворитов турнира в целом, имея очень серьёзные амбиции. По качеству состава бельгийцы невероятно сильны, хотя им что-то постоянно мешает в поздних раундах чемпионатов мира и Европы. Однако групповой барьер «красные дьяволы» преодолевают обычно без каких-либо сложностей, и я считаю, что такая тенденция сохранится и в этот раз.



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Что касается Канады, то здесь всё несколько неоднозначно. Сложно было представить, что сборная станет первой по итогам отборочного цикла, но она смогла это сделать, обогнав и Мексику, и США, и Коста-Рику. Однако опыта выступлений на столь высоком уровне у канадских футболистов практически нет, за некоторым исключением. Полагаю, что северяне постараются удивить в групповом раунде, но точно не в противостоянии с бельгийцами.



На мой взгляд, в этой паре всё предельно ясно и не стоит ждать сенсации от схватки. Бельгия на порядок сильнее оппонента по всем параметрам и вряд ли будет долго проводить разведку в матче с незнакомым соперником. «Красные дьяволы» всегда агрессивны впереди и могут забить очень много, а вот канадцы вполне способны и не пройти такую серьёзную оборону, что говорит в пользу крупной победы более классного коллектива», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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