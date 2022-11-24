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Уругвай — Южная Корея: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет прямой эфир

Уругвай — Южная Корея: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет прямой эфир
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24 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Уругвая и Южной Кореи. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами южноамериканцев: поставить на победу Уругвая можно с коэффициентом 1.76. Шансы корейцев оценили коэффициентом 5.60, а ничья идёт за 3.60.

Букмекеры считают, что матч Уругвай — Южная Корея не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.43, а ТМ 2.5 идёт за 1.63.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.27. Гол Уругвая оценивают в 1.23, а на то, что отличится сборная Южной Кореи, можно поставить за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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