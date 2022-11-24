Уругвай — Южная Корея: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022

24 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Уругвая и Южной Кореи. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами южноамериканцев: поставить на победу Уругвая можно с коэффициентом 1.76. Шансы корейцев оценили коэффициентом 5.60, а ничья идёт за 3.60.



Букмекеры считают, что матч Уругвай — Южная Корея не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.43, а ТМ 2.5 идёт за 1.63.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.27. Гол Уругвая оценивают в 1.23, а на то, что отличится сборная Южной Кореи, можно поставить за 1.77.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.



Владелец «МЮ» обратился к Криштиану Роналду.



Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.



Петржела: Карпин вывел бы сборную США в полуфинал ЧМ-2022.



Прогноз на матч Уругвай — Южная Корея с коэффициентом 3.20.