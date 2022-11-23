Испания — Коста-Рика: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто победил, какой счёт

Сегодня состоялся матч в рамках группового этапа между командами Испании и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Противостояние завершилось со счётом 7:0 в пользу европейской команды.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Спустя 11 минут после стартового свистка счёт открыл нападающий команды Луиса Энрике Дани Ольмо. Спустя 10 минут Марко Асенсио укрепил преимущество испанцев. Ему ассистировал Жорди Альба. В скором времени Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.
Остальные голы европейцы забили во второй половине встречи. На этот раз Ферран Торрес отличился с игры. Остальные мячи были забиты после окончания основного времени: Карлос Солер отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса на 91-й минуте, Альваро Мората установил итоговый счёт на 92-й минуте.
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