«Северсталь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Витязь».



Ставка: победа «Северстали» и ТМ 6.5 за 2.75.



«Витязь» продолжает находиться в зоне плей-офф Западной конференции, а «Северстали» там, увы, нет. А поскольку у нас не НХЛ, команд значительно меньше, а плей-офф по размерам такой же, то не попасть туда гораздо труднее, чем попасть. И пока у «Северстали» не попасть туда получается.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Граница плей-офф на Западе как раз проходит по отметке в 50 процентов набранных очков. У «Северстали» таких процентов только 48,5, поэтому она девятая. В домашних матчах результативность немного повыше, и череповчане уже переваливаются через этот психологический рубеж. Но помогает это, как мы видим, не слишком.



«Витязь» сейчас в общем и целом вышел на режим, в котором победы и поражения почти чередуются. Почти, да не совсем, потому что где-то на пять побед приходится шесть поражений. Тем не менее даже такой график позволяет подмосковной команде сохранять свое бренное тело в зоне плей-офф. «Витязи» в целом по сезону набирают 56,1 процента очков, причём на выезде они играют чуть лучше, чем дома (видимо, потому, что сейчас у них дом ненастоящий), и набирают там 57,1 процента очков.



Статистика личных встреч у этих соперников даже не двусмысленная, а многосмысленная. За последние 10 лет «Витязь» заработал пусть и совсем маленькое, но всё-таки преимущество по количеству побед. Но поскольку серия между этими соперниками имеет достаточно чётко выраженный домашний акцент, то в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Череповце, хозяева победили семь раз. Впрочем, последние шесть таких череповецких междусобойчиков соперники поделили на равных – 3-3.



Суммируя всё вышенаписанное, предполагаю однозначно «низовой» матч с тоталом, который не превысит 6.5», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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