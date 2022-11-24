Португалия — Гана: прогноз Эдуарда Мора на встречу группы H ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Португалия – Гана.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.



«На мой взгляд, португальцы являются одним из фаворитов чемпионата мира. Команда рассчитывает пройти долгий путь. Нет смысла тратить все силы против Ганы.



Лучшие прогнозы на сегодня.



При этом Гана – соперник непростой. В ней есть очень сильные футболисты. К тому же эта команда очень хорошо готова физически. Думаю, что в движении и в мощи Гана Португалии как минимум не уступит (а может, и превзойдёт).



У Португалии сумасшедшее нападение. Возможно, лучшая в мире линия атаки с опытными футболистами.



Хозяева поведут в счёте и дальше будут играть с оглядкой на следующий матч. Нужно подвести себя в форме к важным матчам.



Поэтому здесь мне видится рабочая, сухая победа Португалии (1:0, 2:0). Команда очень надёжно действует в обороне. Поэтому поставлю на ТМ 2.5», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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