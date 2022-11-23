Португалия — Гана. Роналду учтёт ошибки Месси

24 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Гана. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Победа ганцев оценена экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Португалия — Гана 24 ноября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Португалия — Гана получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол ганцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.35.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Гана (24.11.2022)

ЧМ в Катаре подолжает набирать обороты. На 24 ноября запланированы четыре матча 1-го тура группового этапа финального раунда турнира. В одном из них на стадионе «974» в Дохе померяются силами Португалия и Гана. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре у национальной команды Португалии не должно возникнуть крупных проблем. Ей досталась довольно удобная группа, в которой опасность может исходить разве что от Уругвая. У других участников, в том числе у Ганы, нет такого количества звёздных игроков.

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За 10 матчей отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Португалии потерпела лишь одно поражение — во встрече с Сербией (1:2). Также она сыграла вничью с сербами (2:2) и Ирландией (0:0). Во всех остальных играх одержала победы, порадовав своих болельщиков результативностью.

Подопечные Фернанду Сантуша забили 22 мяча. Шесть из них на счету Криштиану Роналду. Текущий сезон пока что складывается для легендарного форварда очень неудачно. Он попадал в скандальные истории, получал мало игровой практики и практически не забивал.

Впрочем, сборная Португалии — это не «Манчестер Юнайтед». Фернанду Сантуш доверяет 37-летнему игроку и вряд ли будет держать его в запасе. Кстати, совсем недавно Лионель Месси догнал Роналду по количеству голов на чемпионатах мира. Хотя забитый аргентинцем мяч не помог его национальной команде обыграть Саудовскую Аравию (1:2).

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Сборная Ганы миновала квалификацию ЧМ-2022 не без везения. Она заняла первое место в своей группе с ЮАР, Эфиопией и Зимбабве, но в стыках дважды сыграла вничью с Нигерией (0:0 и 1:1). Лишь благодаря правилу выездного гола подопечные Отто Аддо обошли Нигерию и получили путёвку в финальный раунд ЧМ в Катаре.

У Ганы не столь известный лидер, как у сборной Португалии. С другой стороны, благодаря в том числе и его стараниям лондонский «Арсенал» на данный момент возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Речь идёт о Томасе Парти. В этом сезоне хавбек принял участие в 15 официальных матчах во всех турнирах и забил два мяча.

Также в составе сборной Ганы хотелось бы выделить Мохамеда Кудуса, выступающего за амстердамский «Аякс». 22-летний полузащитник весьма неплохо показал себя в Лиге чемпионов. За шесть матчей группового этапа он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Возможно, сумеет забить он и в предстоящем матче.

Хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.32. В недавних контрольных матчах Гана обыграла Швейцарию (2:0), а португальцы разгромили Нигерию (4:0). Пусть встречи и носили товарищеский характер, стало очевидно, что у обеих сборных порядок с результативностью.

Кстати, после встречи со Швейцарией футболистов сборной Ганы эвакуировали из отеля из-за подозрений о заложенной бомбе. Примерно через 45 минут проверки было выявлено, что всё безопасно и жильцы могут занять свои номера. Тем не менее такая история вряд ли положительно отразится на моральном настрое ганцев.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Португалия — Гана 24 ноября 2022 года

У Португалии больше ресурсов и, соответственно, мощнее линия атаки. 22 забитых гола за 10 матчей квалификации говорят сами за себя. Гана может рассчитывать на забитый мяч, но вряд ли ей удастся зацепиться за очки. Фернанду Сантуш наверняка сделает выводы из поражения Аргентины в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 и не допустит, чтобы его подопечные недооценили соперника.

Ставка: победа Португалии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.32.

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