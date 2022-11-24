Прогноз Дарьи Мироновой на матч ЧМ-2022 Бразилия — Сербия

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия — Сербия.



Ставка: победа Бразилии за 1.49.



«Бразильцы в полном порядке. Тяжело найти слова, чтобы описать, насколько крутая команда собралась под руководством Тите. Это целая россыпь молодых талантов мирового уровня с присутствием звёзд в самом расцвете сил. Когда, как не сейчас, заявлять о себе и выигрывать мундиаль. Если посмотреть на состав сборной Бразилии, сложно сказать, кто выйдет в основе, потому что все вызванные игроки заслуживают быть в старте. Конечно, особое внимание на себя обращают молодые звёзды «Реала» Винисиус Жуниор и Родриго. Этот турнир, на котором парни могут раскрыть себя с новой силой и стать в совсем юном возрасте легендами, если, конечно, удастся выиграть кубок. Неймар подходит к началу в прекрасной форме, разрывая чемпионат Франции в тройке с Месси и Мбаппе, как никогда голоден до побед.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сербы провели единственный товарищеский матч с Бахрейном и выиграли без особого труда со счётом 5:1, при полном доминировании. Главная сила этой команды, конечно же, Милинкович-Савич, Йович, который откровенно провалил своё время в мадридском «Реале», потерялся, но вновь обретает нужный уровень игры в итальянской «Фиорентине».

Ему всего 24 года, ещё всё впереди, самое время добавлять. Не забываем легенду сербского футбола, а также «Аякса» последних лет, 34-летнего Душана Тадича. Для него ЧМ-2022 в Катаре будет заключительным. Наверняка он рассчитывает провести его на самом высоком уровне, тем более находится в хорошей форме.



Игрокам Бразилии будет очень тяжело забить сербам мяч головой, потому что оборона Сербии — Большие Машины. Но что касается самого матча, то шансов у сербов мало. Возможно, получится подловить ярко атакующую Бразилию на контратаках, но в воротах стена Алисон, который в нужный момент всегда подчистит за партнёрами. В этой паре предсказуемо, но выберу победу Бразилии», — сказала Миронова.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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