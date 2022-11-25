Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Уругвай — Южная Корея: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, как сыграли

Уругвай — Южная Корея: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, как сыграли
Комментарии

24 ноября состоялся матч 1-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Уругвая и Южной Кореи. Команды играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уругвайцы в первом тайме имели хороший шанс открыть счёт на 43-й минуте. Полузащитник Федерико Вальверде с углового навесил в центр штрафной, где защитник Диего Годин высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч после его удара угодил в штангу.

В конце второй половины встречи южноамериканцы также могли забить. Вальверде перед штрафной азиатской команды освободился от опеки, продвинулся в свободную зону и плотно пробил в ближний угол. Мяч угодил в штангу и вылетел в поле.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Кейн вернулся в общую группу сборной Англии перед матчем ЧМ-2022 с США.

Защитник сборной Швейцарии Родригес: Миранчук — игрок очень высокого уровня.

Ондуа провёл матч на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022