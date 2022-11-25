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Уэльс — Иран: ставка Александра Елагина на игру ЧМ-2022 в Катаре

Уэльс — Иран: ставка Александра Елагина на игру ЧМ-2022 в Катаре
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Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Уэльс — Иран.

Ставка: победа Уэльса за 2.11.

«Эта игра имеет колоссальное значение для обеих сборных в борьбе за выход в плей-офф. Второй подряд проигрыш не оставит иранцам шансов на выход из группы. Крупная неудача в первом матче с англичанами ставит персов перед необходимостью играть только на победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Валлийцам в первую очередь важно не проиграть последний матч с англичанами. Если Уэльс побеждает Иран, то имеет очень хорошие шансы обеспечить себе плей-офф. Думаю, что сборная Уэльса должна победить. Они отлично играли во втором тайме против американцев», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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