Уэльс — Иран: ставка Александра Елагина на игру ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Уэльс — Иран.
Ставка: победа Уэльса за 2.11.
«Эта игра имеет колоссальное значение для обеих сборных в борьбе за выход в плей-офф. Второй подряд проигрыш не оставит иранцам шансов на выход из группы. Крупная неудача в первом матче с англичанами ставит персов перед необходимостью играть только на победу.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Валлийцам в первую очередь важно не проиграть последний матч с англичанами. Если Уэльс побеждает Иран, то имеет очень хорошие шансы обеспечить себе плей-офф. Думаю, что сборная Уэльса должна победить. Они отлично играли во втором тайме против американцев», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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- 25 ноября 2022
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