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Катар — Сенегал: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2022

Катар — Сенегал: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2022
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Катар — Сенегал.

Ставка: победа Сенегала в один мяч за 3.26.

«Сборная Катара совершенно не порадовала своей игрой в стартовом туре чемпионата мира, став первой командой-хозяйкой турнира, которая уступила в дебютной игре. Коллектив не смог сыграть качественно в обороне, а впереди выглядел и вовсе бледно против не самого серьёзного оппонента. Поражение катарцев, на мой взгляд, стало вполне закономерным, и им будет чрезвычайно непросто зацепиться за очки в противостоянии с крепкими африканцами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Сенегала, то здесь картина несколько лучше. У сборной был весьма серьёзный оппонент, и она смогла продержать свои ворота в неприкосновенности практически до самого завершения встречи, лишь в концовке потеряв концентрацию и уступив. Сенегальцы очень солидно выглядели в оборонительных построениях, и забить им будет не так уж просто, учитывая низкое качество атакующих действий противника.

На мой взгляд, хозяева турнира «перегорели» и не смогли показать достойной игры против Эквадора. Да, в коллективе будет проведена работа над ошибками и наставник, вероятнее всего, сможет настроить команду на второй тур. Но африканцы имеют преимущество и в габаритах, и в опыте выступлений, да и мотивация Сенегала будет никак не ниже. Я считаю, что в упорной борьбе сенегальцы смогут вырвать три очка и сохранят шансы на выход из группы», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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