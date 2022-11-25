Катар — Сенегал: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Катар — Сенегал.



Ставка: победа Сенегала в один мяч за 3.26.



«Сборная Катара совершенно не порадовала своей игрой в стартовом туре чемпионата мира, став первой командой-хозяйкой турнира, которая уступила в дебютной игре. Коллектив не смог сыграть качественно в обороне, а впереди выглядел и вовсе бледно против не самого серьёзного оппонента. Поражение катарцев, на мой взгляд, стало вполне закономерным, и им будет чрезвычайно непросто зацепиться за очки в противостоянии с крепкими африканцами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается Сенегала, то здесь картина несколько лучше. У сборной был весьма серьёзный оппонент, и она смогла продержать свои ворота в неприкосновенности практически до самого завершения встречи, лишь в концовке потеряв концентрацию и уступив. Сенегальцы очень солидно выглядели в оборонительных построениях, и забить им будет не так уж просто, учитывая низкое качество атакующих действий противника.



На мой взгляд, хозяева турнира «перегорели» и не смогли показать достойной игры против Эквадора. Да, в коллективе будет проведена работа над ошибками и наставник, вероятнее всего, сможет настроить команду на второй тур. Но африканцы имеют преимущество и в габаритах, и в опыте выступлений, да и мотивация Сенегала будет никак не ниже. Я считаю, что в упорной борьбе сенегальцы смогут вырвать три очка и сохранят шансы на выход из группы», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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