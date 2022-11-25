Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Катар — Сенегал

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Катар — Сенегал
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Катар – Сенегал.

Ставка: Сенегал не проиграет и ТМ 2.5 за 1.88.

«Катарцы явно перегорели перед матчем открытия. Они способны на большее, чем то, что сумели продемонстрировать в игре с Эквадором. На деле же не получалось почти ничего – ни толковых контратак, ни слаженной игры без мяча. Когда команда лишается своих главных козырей, а помимо этого, не обладает необходимым количеством индивидуально сильных исполнителей, рассчитывать можно разве что только на удачу. Но и с ней обнаружились проблемы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сенегал, конечно, соперник ещё более солидный, чем Эквадор. Как минимум в игре без мяча и в организации всё было на уровне в игре с голландцами, но без Мане обнаружились серьёзные проблемы с действиями в последней трети поля.

Думаю, игра пройдёт под диктовку африканцев, которые, после того как выйдут вперёд (если выйдут), спокойно возьмут мяч под свой контроль и доведут дело до победы», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

Ришарлисон назвал гол Сербии ножницами одним из лучших в карьере.

Стало известно, что сказал тренер Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной.

Месси тренировался индивидуально перед матчем с Мексикой.

Катар — Сенегал. Пустеющие трибуны станут привычным делом Катар — Сенегал. Пустеющие трибуны станут привычным делом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022