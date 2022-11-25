Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Катар — Сенегал

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Катар – Сенегал.
Ставка: Сенегал не проиграет и ТМ 2.5 за 1.88.
«Катарцы явно перегорели перед матчем открытия. Они способны на большее, чем то, что сумели продемонстрировать в игре с Эквадором. На деле же не получалось почти ничего – ни толковых контратак, ни слаженной игры без мяча. Когда команда лишается своих главных козырей, а помимо этого, не обладает необходимым количеством индивидуально сильных исполнителей, рассчитывать можно разве что только на удачу. Но и с ней обнаружились проблемы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сенегал, конечно, соперник ещё более солидный, чем Эквадор. Как минимум в игре без мяча и в организации всё было на уровне в игре с голландцами, но без Мане обнаружились серьёзные проблемы с действиями в последней трети поля.
Думаю, игра пройдёт под диктовку африканцев, которые, после того как выйдут вперёд (если выйдут), спокойно возьмут мяч под свой контроль и доведут дело до победы», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
Ришарлисон назвал гол Сербии ножницами одним из лучших в карьере.
Стало известно, что сказал тренер Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной.
Месси тренировался индивидуально перед матчем с Мексикой.
- 25 ноября 2022
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:00