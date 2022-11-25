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Катар — Сенегал: прогноз Эммануэля Адебайора на матч группы А ЧМ-2022

Катар — Сенегал: прогноз Эммануэля Адебайора на матч группы А ЧМ-2022
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Тоголезский футболист Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Катар — Сенегал.

Ставка: победа Сенегала с форой (-1.5) за 2.82.

«Каково положение каждой из команд? Я очень разочарован игрой Катара против Эквадора. Они стали первой страной-хозяйкой чемпионата, проигравшей стартовый матч, и, хуже того, Катар даже не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. Хоть Сенегал и проиграл (0:2) Нидерландам, в целом сборная сыграла неплохо. Им было сложно без своего лидера Садио Мане, но они заслуживали хорошего результата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Каковы шансы Сенегала? Их шансы на победу очень высоки. Что касается шансов Катара, то если они будут играть так же, как с Эквадором, то их просто нет. Наиболее вероятный исход матча: Сенегал победит благодаря своим топовым игрокам, играющим в лучших лигах, а мы увидим с вами голы. Думаю, Сенегал победит 2:0, а мячи забьёт кто-нибудь из крутых футболистов», — сказал Адебайор.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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