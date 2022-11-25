Прогноз Алексея Гасилина на игру ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор с коэффициентом 8.50

Чемпион Европы в составе России U-17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира-2022 Нидерланды — Эквадор.



Ставка: 0:0 за 8.50.



«Сборную Нидерландов многие считали скрытыми фаворитами мундиаля. Команда не проигрывает уже 1,5 года, уверенно прошла квалификацию, выйдя на ЧМ-2022 напрямую, да и в Лиге наций показывала очень хороший результат. Но если посмотреть их прошлую игру с Сенегалом, то зарождается много сомнений. Сенегал смотрелся увереннее и нанёс почти вдвое больше ударов. Голландцам удалось забить только на последних минутах и в добавленное время. У команды Луи Ван Гала довольно сильная оборона, но линия атаки, как выяснилось, недостаточно сильна. Им тяжело с командами, делающими ставку на игру от обороны. Предстоящий соперник Эквадор как раз является такой командой.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эквадор в первой встрече с лёгкостью переиграл Катар (2:0). Хотя многие не верили, что хозяева мундиаля проиграют матч открытия, думали, что они костьми лягут за победу и не нарушат многолетнюю статистику, где страна-хозяйка не проигрывает. Но нынешний ЧМ не перестаёт удивлять. Думаю, предстоящий матч тоже может приготовить множество сюрпризов.



У эквадорцев довольно сильный коллектив, они не проигрывали уже семь матчей подряд и, что самое интересное, столько же не пропускали. У Эквадора очень слаженная оборона и сплочённый коллектив, при этом они хорошо атакуют, результативно реализовывая свои моменты.



Для Нидерландов Эквадор — очень неудобный соперник. И хотя они являются фаворитами в группе, я думаю, что пробить оборону Эквадора будет очень непросто. Мой прогноз — нулевая ничья», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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