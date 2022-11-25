Нидерланды – Эквадор: прогноз Артура Петросьяна на матч группового этапа ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Нидерланды – Эквадор.
Ставка: Нидерланды не проиграют и ТМ 3.5 за 1.64.
«Эквадору после победы в первом матче достаточно два раза сыграть вничью, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Думаю, в команде это прекрасно понимают и знают, как этого добиться. Южноамериканцы не пропускают уже семь матчей подряд – они хороши в организации игры без мяча и с большой долей вероятности именно на это и сделают упор в игре с более мастеровитыми соперниками.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Голландцы же не продемонстрировали чего-то сверхъестественного в матче с Сенегалом. Они не были лучше африканцев во многих компонентах, но в плане эффективности у оранжевых всё было в порядке: полтора момента – два гола.
Боюсь, что игра не получится слишком зрелищной. Голландцы завладеют инициативой с первых минут, но взломать оборону эквадорцев, не включаюсь на полную, им будет непросто. Сами же южноамериканцы вряд ли будут раскрываться и отправлять вперёд большие силы, особенно если Валенсия не успеет восстановиться к этой игре», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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