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Нидерланды – Эквадор: прогноз Артура Петросьяна на матч группового этапа ЧМ-2022

Нидерланды – Эквадор: прогноз Артура Петросьяна на матч группового этапа ЧМ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Нидерланды – Эквадор.

Ставка: Нидерланды не проиграют и ТМ 3.5 за 1.64.

«Эквадору после победы в первом матче достаточно два раза сыграть вничью, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Думаю, в команде это прекрасно понимают и знают, как этого добиться. Южноамериканцы не пропускают уже семь матчей подряд – они хороши в организации игры без мяча и с большой долей вероятности именно на это и сделают упор в игре с более мастеровитыми соперниками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Голландцы же не продемонстрировали чего-то сверхъестественного в матче с Сенегалом. Они не были лучше африканцев во многих компонентах, но в плане эффективности у оранжевых всё было в порядке: полтора момента – два гола.

Боюсь, что игра не получится слишком зрелищной. Голландцы завладеют инициативой с первых минут, но взломать оборону эквадорцев, не включаюсь на полную, им будет непросто. Сами же южноамериканцы вряд ли будут раскрываться и отправлять вперёд большие силы, особенно если Валенсия не успеет восстановиться к этой игре», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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