«Куньлунь» — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь РС» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Куньлуня» в матче за 1.68.



«С новым наставником сочинцы взбрыкнули, даже выиграли два матча в овертаймах, но быстренько вернулись на круги своя и снова «не жужжат». И вот уже налицо серия из трех поражений подряд и восемь шайб от «Автомобилиста». В общем, похоже, проблемы были совсем не в главном тренере, а в чем-то другом.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Куньлунь» далеко от «Сочи» не ушел, во всех таблицах они рядышком, но китайская команда при этом выглядит бодрячком. По крайней мере, выигрывает не два раза за восемнадцать матчей, а почаще. А в домашних матчах – мама дорогая! – и вовсе дотягивается до 50-процентной отметки набранных очков.



Статистика личных встреч опять-таки глушит сочинцев кувалдой по лбу. Соперники за свои недолгие истории играли на официальном уровне и еще четыре раза неофициально, в межсезонье. Счет 13-4 в пользу «Куньлуня». А в семи междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на «китайских» площадках от Пекина до Мытищ, у «Куньлуня» шесть побед.



Но самое главное, конечно же, что ХК «Сочи» вернулся к своему обычному в нынешнем сезоне состоянию. И это почти полностью предопределяет результат предстоящего матча. Который не будет шибко голевым, поскольку ни в одной команде, ни в другой забивать особо некому. И в итоге «Куньлунь» победит, причем необязательно, что в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



СКА потерпел шесть поражений за восемь последних матчей в КХЛ.



Алексей Кудашов: большое удаление сломало игру московского «Динамо».



Никитин: у «Локомотива» не получилось третье большинство, но мы были удачливее в овертайме.