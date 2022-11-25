Нидерланды – Эквадор: прогноз Егора Титова на матч чемпионата мира в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды – Эквадор во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: обе забьют — нет за 1.73.



«Не могу сказать, что игра голландцев впечатлила меня в стартовом матче чемпионата мира. Выиграли — хорошо. Это в стиле Ван Гала. У него команды в последнее время были достаточно прагматичными, и эта сборная — не исключение. Сенегал выглядел даже интереснее, создал больше угроз, но неплохо сыграл вратарь голландцев, которого мало кто знает. Сами же Нидерланды очень здорово реализовали свои шансы — ещё и ошибка вратаря соперников помогла. Но я бы не спешил записывать голландцев в фавориты.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эквадор легко выиграл первый матч у Катара. Он показал себя более обученной и мастеровитой командой. На данный момент Катар ему не ровня. Здесь, исходя из турнирного положения, эквадорцы наверняка будут играть максимально осторожно. Ничья их устроит. Очень неплохой центр поля у Эквадора, не думаю, что он даст голландцам разбежаться.



Поэтому здесь выберу вариант, что хотя бы одна команда не забьёт. Даже 0:0 может случиться. Голландцев это тоже устроит, дальше у них матч с Катаром», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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