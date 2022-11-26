«Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Адмирала» с форой (-1.5) за 3.08.
«Исходя из того, что соперники уже сыграли друг с другом два матча подряд и сыграют волею календаря ещё и третий, причём первая игра была в Нижнекамске, не исключаю варианта, при котором обе команды летели из Татарстана на Дальний Восток вместе. Но тогда они были в абсолютно одинаковых условиях, и становится непонятным, как «Адмирал» умудрился проиграть первый матч в татарстанской глубинке.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Адмирал» выглядел явно свежее и быстрее, что косвенно говорит о более раннем прибытии, после которого команда успела адаптироваться к домашнему времени (у владивостокцев это отработано с точностью швейцарских часов). «Нефтехимик», скорее всего, играл «с колёс», а это означает, что на второй владивостокской игре его накроет. И если в пятницу нижнекамцев хватило почти на два полных периода и финишный спурт, то в субботу им будет гораздо тяжелее, особенно с учётом того, что матч начнётся ещё на два часа раньше.
Поэтому прогнозирую матч «средней паршивости» по голевой наполняемости. По итогам же этого матча хозяева должны победить в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. «Нефтехимик», конечно, рвёт поджилки, как может, но тут всё против него, включая площадку и время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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