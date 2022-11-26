«Торпедо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — СКА.



Ставка: победа СКА за 2.15.



«Несмотря на череду поражений, СКА продолжает оставаться единоличным лидером КХЛ, причем с солидным запасом. Однако питерцы проиграли пять последних выездных матчей.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Несмотря на нагло-веселую игру, приносящую хорошие результаты, нижегородцы в матчах с элитными командами (если те находятся в нормальном, а не в разобранном состоянии), частенько теряются. Что доказал предыдущий матч против ЦСКА, в котором «Торпедо» не смогло дома забросить ни одной шайбы.



СКА набирает на выезде 65,6 процента очков. «Торпедо» набирает дома 80,6 процента очков даже после поражения от ЦСКА.



По статистике личных встреч у питерцев за последние пятнадцать лет двукратное преимущество по количеству побед. В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнем Новгороде, ничья – 5-5.



Обе команды могут сыграть как в закрытый хоккей, а могут и понестись, поэтому говорить о тотале в предстоящей игре бессмысленно. Прогнозирую достаточно упорный матч, поскольку питерцы, как мне видится, оптимальной формы после функционального спада еще не набрали. Но в итоге этого матча гости наберут два очка, причем сделают это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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